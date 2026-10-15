После расторжения контракта с «Сибирью» Кузнецов сыграет в любительской лиге

Фото: hcsibir.ru

Форвард Евгений Кузнецов примет участие в матче любительской хоккейной лиги Новосибирска. Игра пройдет в ЛДС «Сибирь».

Клуб болельщиков «Сибири» сообщил, что Кузнецов выступит за команду HC99 против клуба «Сибирские Звезды». Также в матче открытия нового сезона Сибирской хоккейной лиги (СХЛ) на лед выйдут ряд известных в прошлом игроков «Сибири».

«Вчера мы анонсировали матч открытия нового сезона Сибирской хоккейной лиги (СХЛ), в котором в составах команд в игре примут участие ряд известных в прошлом игроков «Сибири». Сергей Сергеевич Широков сегодняшний матч пропустит, но Пьянова, Бутузова, Игнатовича, Дубакина и других – можно будет увидеть сегодня на льду. А еще на матче можно будет увидеть… Евгения Кузнецова! Женя снова в Новосибирске и примет участие в игре», – сообщил клуб болельщиков «Сибири».

Напомним, 2 октября стало известно о расторжении контракта 34-летнего форварда с «Сибирью» по соглашению сторон. Лариса Кузнецова, мама Евгения, сообщила, что отец игрока имеет серьезные проблемы со здоровьем.