«После ранения врачи не пускают, но он рвется на фронт»: история участника СВО из Казани

Офицер с позывным Апрель подписал контракт в 2023 году, тогда же встретил свою будущую жену Марию. Она – сестра одного из бойцов, которыми он командовал. В августе прошлого года брат Марии пропал без вести, а через месяц Апрель получил тяжелое ранение. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Апрель – такой позывной взял себе 47-летний офицер-контрактник из Казани

Фото: из личного архива бойца

«Когда началась мобилизация, он сам пошел за повесткой»

Апрель – такой позывной взял себе 47-летний офицер-контрактник из Казани. Он любит музыку Виктора Цоя, а песня «Апрель» особенно запала ему в душу.

«Там поется про весну, про новую жизнь, возрождение, поэтому он и взял себе такой позывной», – рассказывает его супруга Мария.

Мария – прапорщик с 19-летним стажем военной службы.

«Он всю жизнь мечтал стать военным, но у него не получалось, не брали. Когда началась мобилизация, он сам пошел за повесткой. Начал проходить медосмотр, и его забраковали, хотя он всю жизнь занимался спортом. Только через год, в 2023 году, он наконец-то вступил в ряды Российской армии», – рассказывает Мария.

Апреля сразу же взяли на офицерскую должность – это стало возможным благодаря его образованию: он окончил КАИ на инженера.

«Он очень умный человек, написал книгу на научную тему. Часто делает заметки в тетради, но мне их не показывает», – с улыбкой рассказывает супруга.

Женаты супруги чуть меньше двух лет. Познакомились они уже после того, как началась СВО Фото: из личного архива бойца

«Не мог спокойно сидеть и смотреть на то, что происходит в мире»

До того как уйти на фронт, Апрель работал управляющим в жилом комплексе, у него была спокойная жизнь, но он решил все изменить ради своей страны.

«Он рассказал, что накануне, перед подписанием контракта, ему приснился сон о том, что он командир и участвует в боевых действиях. После этого он решил, что ему суждено туда пойти, что этот сон приснился не просто так. Он всегда говорит: “На все воля Божья”. Мой муж понимал, что нужен там, что нельзя спокойно сидеть и смотреть на то, что происходит в мире. Он очень возмущен тем, что многие до сих пор не подписали контракт на СВО, не подались в добровольцы», – рассказывает жена офицера.

Женаты супруги чуть меньше двух лет. Познакомились они уже после того, как началась СВО.

«Мой брат был призван по мобилизации, и я поехала к нему в Оренбургскую область, где он проходил военную подготовку. Мы сняли квартиру, туда пришли его сослуживцы, чтобы посидеть, пообщаться. На следующий день я повезла их в часть. На КПП нас встретил мой будущий муж – командир брата. Он посмотрел на меня и спросил: “Почему в машине они, а не я?” Так началось наше общение», – вспоминает Мария.

«Мужа спас товарищ, который первым вышел из блиндажа и принял удар на себя»

Они стали общаться. Круглосуточно были на связи. Мария даже ездила на передовую, чтобы увидеться с возлюбленным.

«Он приехал в первый отпуск в октябре 2024 года, мы сразу стали вместе жить, а в декабре расписались. У меня трое детей: дочери 12 лет, сыну 11 лет и старшая взрослая дочь – они отлично приняли моего мужа, очень ждали его, радовались, когда он вернулся», – поделилась жена офицера.

Апрель несколько раз был контужен, был ранен – до сих пор не может оправиться после ранения.

«У него осколочно-касательные ранения, серьезно травмирована грудь. Слава Богу, остался жив. Это было 30 августа 2024 года на Краснолиманском направлении. Моего мужа спас товарищ, который первым вышел из блиндажа и принял удар на себя. Этот боец получил серьезные травмы и, увы, погиб. Мой муж остался жив, хоть и сильно пострадал. Тогда весь день их жгли из “Бабы-яги”, а потом из минометов начали по ним отрабатывать», – рассказывает жена офицера.

«На передовой появляется и предчувствие, и обостряется интуиция»

Получив ранение, Апрель несколько километров шел до своей части. Никто не мог ему помочь, но он справился сам. Добрался до цели, а потом его эвакуировали. Первым делом, как только появилась возможность, Апрель позвонил жене.

«Он улыбался, говорил, что чуть-чуть ранен. Видимо, он это как-то предчувствовал, потому что за несколько часов до этого он собрал вещи и документы и поставил их к выходу. Там, на передовой, человек начинает по-другому ощущать многие вещи, там появляется и предчувствие, и обостряется интуиция», – рассказывает Мария.

Супруги – верующие. Мария сама вышила икону Николая Чудотворца для любимого. Она освятила ее в храме и отправила на фронт мужу.

Апрель рассказывал, что этот образ действительно оберегал его.

«Сколько их ни жгли, они из любой передряги живыми возвращались. Но в тот раз, когда его ранило, он икону сберечь не смог, но сам уцелел», – рассказывает она.

Брат Марии, увы, погиб. Супруг рассказал ей, что, как бы странно это ни звучало, он видел его уже после его гибели.

«Муж рассказывал: “Ты не поверишь, но когда я, истекающий кровью, эвакуировался к своим, он меня спас. Я не могу это никак объяснить, но он вывел меня”. Как мой брат помог ему, он мне не рассказывал, но говорил, что на протяжении всего этого времени Шустрый всегда был с ним», – рассказала Мария.

Шустрый – позывной брата Марии. Ему был 41 год, у него осталась шестилетняя дочь Фото: из личного архива бойца

Шустрый – позывной брата Марии. Ему был 41 год, у него осталась шестилетняя дочь.

«У нас в семье было пятеро детей, он был самым младшим, единственный брат. Мы выросли в Лаишево. На передовой он отличался доблестью и отвагой, как-то раз он сам сбил вражеский дрон из стрелкового оружия и разминировал его. Потом этот дрон передали в управление штаба. Свои подвигом он спас несколько бойцов, он был лучшим наводчиком в батарее. Для меня он был самым лучшим братом и другом. Он никогда не прятался, рвался в бой. На передовой он многое переосмыслил, перенес ранение. Вместе с моим мужем они всегда были рядом, а я поддерживала их дома, передавала посылки, собирала гуманитарную помощь – у нас была команда», – поделилась она.

«Пока не привезут тело, надо верить, что он жив»

Познакомились Шустрый и Апрель во время подготовки к службе, раньше не знали друг друга. Они стали близкими друзьями, но, несмотря на это, Апрель никогда не делал поблажек брату супруги.

«На фронте так нельзя. Он требовал с него так же, как со всех остальных», – добавила жена офицера.

Тело Шустрого до сих пор не предали земле, он числится без вести пропавшим.

«Были свидетели, которые видели, что он погиб, но муж говорит: “Пока не привезут тело, надо верить, что он жив”. Надежда остается, что я еще услышу родной голос, увижу родные глаза. Муж не дает мне плакать, говорит – не оплакивай раньше времени. Когда брат уходил от него на последнее задание, муж его отговаривал, хотел оставить его, как лучшего наводчика. Но брат сказал: “Нет, я не буду прятаться. Прошу только передать сестре, что я ее очень люблю”», – вспоминает Мария.

«Он все время говорит, что должен вернуться к парням»

Сейчас хлопоты Марии связаны со здоровьем мужа, а он с каждым днем все больше рвется на фронт. Но его самочувствие последнее время не радует – сейчас Апрель находится на лечении в госпитале. О выздоровлении и тем более о возвращении в строй речи пока не идет.

«Он все время говорит, что должен вернуться к парням: вместе уехали – вместе должны вернуться. Если бы не здоровье, я бы его не смогла удержать. Но если ему разрешат врачи, он сразу поедет», – уверена супруга.

Быть женой военного нелегко, добавляет Мария.

«Ждать, постоянно быть на связи – это непросто. Особенно тяжело, когда он звонит, чтобы попрощаться. Бывало, что они попадали под такие страшные обстрелы, что казалось, что шансов уже нет. Мы на связи даже во время боя, когда он отдавал команды своим бойцам. Я всегда стараюсь его поддерживать. Но если в такие моменты связь пропадает, это невыносимо сложно», – поделилась она.

До ранения Апрель получил награду – у него есть медаль «За боевые отличия». Фото: из личного архива бойца

«Позвони домой, иначе твоя жена весь полк разнесет»

Как-то раз связь пропала на четыре дня – после боя перебило все линии связи. Тогда Мария подняла на уши все командование.

«К мужу прибежали и сказали: “Позвони домой, иначе твоя жена весь полк разнесет”. Когда появилась возможность, он сразу же со мной связался, успокоил», – смеется она.

До ранения Апрель получил награду – у него есть медаль «За боевые отличия».

«Он управлял минометной батареей, на его счету было множество боев. Он был там самый лучший командир. Ребята, перед тем как пойти в бой, говорили: “Ничего не случится, пока с нами наш командир”. Они в него верили и всегда верят. И мы всегда верим в лучшее, вера всегда остается с нами», – говорит она.