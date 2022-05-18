После пьяной вечеринки с травмой головы в ДРКБ попала 16-летняя девушка

В приемное отделение Детской республиканской клинической больницы в Казани поступила 16-летняя девочка, которая упала на вечеринке, будучи нетрезвой. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

В больницу подростка доставила бригада скорой помощи с вечеринки, где девочка проводила время с друзьями.

Она поступила в клинику с порезами на лице и травмами после падения, осмотр показал, что у нее черепно-мозговая травма.

После оказания необходимой медицинской помощи подростка выписали из больницы.

Как рассказали агентству очевидцы, в больнице девочка вела себя агрессивно и мешала медикам осматривать ее, из клиники ее забрали сотрудники полиции.