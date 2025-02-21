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Общество 21 февраля 2025 20:31

После проверок Роспотребнадзор закрыл 8 точек «Светофора» в Татарстане

Сотрудники Роспотребнадзора проверили 49 магазинов сети «Светофор» в Татарстане. По итогам проверок временно закрыли 8 из них, составили 150 административных протоколов и наложили штрафы на сумму 430 тысяч рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 23 административных материала переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Проверяли продукцию на соответствие санитарным нормам и закону о правах потребителей. Во время проверок санитарные врачи взяли 786 образцов различных товаров — от еды до косметики и детских товаров. В итоге в 22 образцах пищевой продукции нашли нарушения (это около 3% всех проверенных продуктов), включая случаи подделок молочных товаров.

«В результате всех проведенных мероприятий изъято 137 партий небезопасной продукции пищевой продукции объемом около 6 тонн, в том числе произведен арест 28 партий объемом около 1 тонны. Арестовано 62 единицы непродовольственной продукции, 37 единиц товаров легкой промышленности без маркировки средствами идентификации», – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

#Роспотребнадзор РТ проверка #магазины
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