После проверок магазинов «Светофор» изъяли более 300 тонн небезопасной продукции

После проверок Роспотребнадзора торговой сети «Светофор» изъяли более 5,7 тысяч партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн. Как сообщает ТАСС, приостановлена деятельность 76 объектов торговли, процессуальные процедуры продолжаются.

На текущий момент еще 314 материалов об административном правонарушении переданы в суды на рассмотрение.

Среди нарушений отмечаются нарушения сроков годности, несоблюдение требований хранения и товарного соседства, отсутствие или неисправность оборудования, реализация продукции без документов о качестве и безопасности, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками, контактирующими с пищевыми продуктами.