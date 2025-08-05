После проверки в одном из татарстанских кафе полицейские поймали 12 мигрантов-нарушителей

Фото: МВД по РТ

Полицейские Татарстана проверили работников и посетителей одного из кафе на улице Мусина.

Выяснилось, что из 60 иностранцев – 12 нарушителей. На них составили 14 протоколов за отсутствие документов на пребывание в РФ, нарушение правил проживания, незаконную работу, несоответствие цели въезда и уклонение от медосмотра.

Девять человек будут депортированы из России и помещены в спецучреждение. Также среди мигрантов нашли нарушителей ПДД. Работодателя, нанимавшего нелегальных мигрантов, тоже ждет штраф.