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Происшествия 5 августа 2025 09:12

После проверки в одном из татарстанских кафе полицейские поймали 12 мигрантов-нарушителей

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После проверки в одном из татарстанских кафе полицейские поймали 12 мигрантов-нарушителей
Фото: МВД по РТ

Полицейские Татарстана проверили работников и посетителей одного из кафе на улице Мусина.

Выяснилось, что из 60 иностранцев – 12 нарушителей. На них составили 14 протоколов за отсутствие документов на пребывание в РФ, нарушение правил проживания, незаконную работу, несоответствие цели въезда и уклонение от медосмотра.

Девять человек будут депортированы из России и помещены в спецучреждение. Также среди мигрантов нашли нарушителей ПДД. Работодателя, нанимавшего нелегальных мигрантов, тоже ждет штраф.

#нелегальные мигранты #МВД по РТ
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