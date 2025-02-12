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Происшествия 12 февраля 2025 15:31

Роспотребнадзор нашел нарушение санитарных норм в 9 из 10 проверенных детсадов РТ

На контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан находится работа 1,8 тыс дошкольных образовательных организаций, которые посещает более 193 тысяч детей от 1,5 до 7 лет.

В прошлом году были проведены обязательные профилактические визиты в 1,3 тыс муниципальных дошкольных образовательных организаций республики, а также 23 плановые выездные проверки в частные детские сады.

После проверок нарушения требований санитарных норм были установлены в 92,7% обследованных детских садах. Основные нарушения: несоблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий, нарушения в организации питания и питьевого режима детей.

Управлением выданы предписания по устранению нарушений, ведется контроль за их исполнением.

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