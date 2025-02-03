После проверки Роспотребнадзора суд закрыл бар Doski в Казани

Санитарные врачи и казанские полицейские провели совместную проверку в казанском баре-ресторане Doski, по адресу улица Пушкина, 17. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Во время проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений, не была обеспечена поточность технологических процессов, были нарушение режима мытья посуды, недостаточное количество технологического оборудования и инвентаря», – отметили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

Также в ресторан принимали продукты и продовольственное сырье без маркировки и документов. Санитарные врачи обнаружили продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, не соблюдалось товарное соседство, вместе хранилась готовая продукция, полуфабрикаты, необработанные овощи, сырые куриные яйца.

С реализации сняли семь партий пищевых продукты весом почти 108 килограммов.

«Кроме того, до работы допущены сотрудники без сведений о прохождении медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения, не проводился производственный контроль, основанный на принципах анализа рисков и критических контрольных точек», – отметили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

Санитарные врачи составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения опечатали. По материалам проверки суд принял решение о запрете деятельности бара-ресторана Doski сроком на 90 суток.