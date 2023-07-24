После провала атак на двух направлениях в плен сдались более 40 бойцов ВСУ

Украинские войска предприняли 13 попыток вернуть позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе.

Противник понес существенные потери, более 40 боевиков сдались в плен.

В результате были уничтожены три боевые машины пехоты, а также четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап.