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После провала атак на двух направлениях в плен сдались более 40 бойцов ВСУ
Украинские войска предприняли 13 попыток вернуть позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе.
Противник понес существенные потери, более 40 боевиков сдались в плен.
В результате были уничтожены три боевые машины пехоты, а также четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап.
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