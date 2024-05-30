После продолжительной болезни ушла из жизни Анастасия Заворотнюк

Скончалась российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк. О смерти сообщается в соцсетях артиста.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла наша Настя», – сказано в сообщении.

Подписчики оставили множество комментариев с соболезнованиями. О смерти актрисы в своем аккаунте в соцсетях сказала и дочь артистки – Анна Заворотнюк: «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь».

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в творческой семье: мать работала в местном ТЮЗе, отец был телережиссером. Вначале девушка поступила на исторический факультет Астраханского государственного пединститута, однако бросила его и поступила в Школу-студию МХАТ. Дебют в кино случился в 1991 году (фильм «Машенька»). Заворотнюк снималась во многих фильмах и сериалах, играла в театре, популярность ей принесла работа в сериале «Моя прекрасная няня». В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому (агрессивная опухоль из злокачественных клеток в ткани головного мозга).