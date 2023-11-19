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После продолжительной болезни умерла советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова
17 ноября после продолжительной болезни в возрасте 70 лет скончалась советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова. Об этом сообщает пресс-служба Президента Киргизии.
«Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим. Такие мастера своего дела, как она, являются гордостью нашей страны и гарантом сохранения лучших традиций актерского мастерства и передачи их будущим поколениям», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в Москалевке Казахской ССР. В 1972-м окончила Театральную студию при Государственном русском драмтеатре имени Крупской и устроилась на работу в Киргизский русский театр драмы.
Сыграла в театральных постановках «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов». Удостоена званий заслуженной артистки Киргизской ССР и народной артистки Киргизии.
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