После продолжительной болезни умерла советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова

17 ноября после продолжительной болезни в возрасте 70 лет скончалась советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова. Об этом сообщает пресс-служба Президента Киргизии.

«Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим. Такие мастера своего дела, как она, являются гордостью нашей страны и гарантом сохранения лучших традиций актерского мастерства и передачи их будущим поколениям», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в Москалевке Казахской ССР. В 1972-м окончила Театральную студию при Государственном русском драмтеатре имени Крупской и устроилась на работу в Киргизский русский театр драмы.

Сыграла в театральных постановках «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов». Удостоена званий заслуженной артистки Киргизской ССР и народной артистки Киргизии.