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После продолжительной болезни умерла певица Тина Тернер
В возрасте 83 лет ушла из жизни американская и швейцарская исполнительница Тина Тернер. Об этом передает РИА Новости.
Отмечается, что певица скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.
Тернер родилась 26 ноября 1939 года в американском штате Теннесси. Обладательница восьми музыкальных премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности. Среди ее наиболее известных композиций – Proud Mary(1970), Let's Stay Together (1984), What's Love Got to Do with It (1984), The Best(1989).
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