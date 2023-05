После продолжительной болезни умерла певица Тина Тернер

В возрасте 83 лет ушла из жизни американская и швейцарская исполнительница Тина Тернер. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что певица скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.

Тернер родилась 26 ноября 1939 года в американском штате Теннесси. Обладательница восьми музыкальных премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности. Среди ее наиболее известных композиций – Proud Mary(1970), Let's Stay Together (1984), What's Love Got to Do with It (1984), The Best(1989).