После продолжительной болезни умер участник Парада 7 ноября 1941 года Борис Уткин

В возрасте 100 лет скончлся генерал-полковник Борис Уткин, который участвовал в Параде 7 ноября 1941. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Уточняется, что ветеран скончался в военном госпитале после продолжительной болезни.

«Генерал Уткин был активным участником Великой Отечественной войны. В самом ее начале участвовал в Параде 7 ноября 1941 года», – рассказал Дерябин.

Великую Отечественную войну Борис Уткин завершил командиром гвардейского дивизиона «Катюш».

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был организован в честь 24-й годовщины Октябрьской революции и имел историческое значение. Мероприятие проводилось в разгар битвы за Москву – линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы – и было призвано показать твердость духа бойцов и командиров Красной армии.