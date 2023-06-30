Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После продолжительной болезни умер участник Парада 7 ноября 1941 года Борис Уткин
В возрасте 100 лет скончлся генерал-полковник Борис Уткин, который участвовал в Параде 7 ноября 1941. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
Уточняется, что ветеран скончался в военном госпитале после продолжительной болезни.
«Генерал Уткин был активным участником Великой Отечественной войны. В самом ее начале участвовал в Параде 7 ноября 1941 года», – рассказал Дерябин.
Великую Отечественную войну Борис Уткин завершил командиром гвардейского дивизиона «Катюш».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»