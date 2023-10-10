«Когда его принесли на Донбасс, наступило затишье»: в Казань доставили Годеновский Крест

Сегодня в соборе Казанской иконы Божией Матери состоялась Божественная литургия у Годеновского Креста

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Крест пронесут с севера на юг и с запада на восток, осеняя Отечество крестным знамением

Сегодня в соборе Казанской иконы Божией Матери состоялась Божественная литургия у Годеновского Креста. Возглавил богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Святыню доставили в Казань благодаря Общероссийскому миссионерскому крестному ходу. Он посвящен 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново.

Возглавил богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Началось шествие 2 сентября. Освященную копию Креста планируют пронести по 27 городам России и Беларуси с севера на юг по маршруту Мурманск – Севастополь и с запада на восток – от Бреста до Владивостока. Таким образом, духовенство планирует осенить территорию крестным знамением. Завершится крестный ход 4 ноября.

Инициатором мероприятия стал епископ Луховицкий Евфимий, председатель синодального миссионерского отдела РПЦ. К слову, он возглавлял Казанскую духовную семинарию до 2018 года.

«Явление Креста Господня произошло ровно за 30 лет до падения Константинополя, до падения Византии. Православными людьми это воспринимается как предзнаменование того, что бремя ответственности за судьбы православия в мире возлагается с этого момента на Московскую Русь, на наше с вами Отечество. Как свидетельствуют летописцы, крест пришел с греческой стороны. Нашими предками это было воспринято как особое благословение Божие. Он не случайно именуется животворящим – это говорит о том, что многие люди получают и духовное укрепление, и исцеление телесных болезней, и разрешение житейских проблем в молитве перед этой святыней», – отметил он.

Епископ Луховицкий Евфимий: «Он не случайно именуется животворящим – это говорит о том, что многие люди получают и духовное укрепление, и исцеление телесных болезней, и разрешение житейских проблем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Владыка поделился, что Крест сначала побывал в Мурманске, затем отправился по стране с севера на юг: Петрозаводск, Санкт-Петербург, Белгород. Побывал он и на новых территориях страны – в Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске. Закончили вертикальную часть крестного хода в Севастополе.

«После этого крестный ход отправился к западным рубежам – в город Брест, откуда началась горизонтальная часть маршрута. Из Бреста в Минск, затем в Тулу, и вот теперь мы в Казани», – рассказал епископ Евфимий.

В Казани святыня впервые.

«В плане религиозной жизни и межрелигиозных отношений, несомненно, значение Казани очень велико. Та межконфессиональная ситуация, которая есть здесь, может считаться образцовой для многих других регионов. Так что надеюсь, что так будет продолжаться и в будущем. И принесение святыни на эту землю будет способствовать укреплению мира и согласия», – сказал владыка.

Сегодня, чтобы приложиться к Кресту, в Казанский собор уже с самого утра пришли несколько сотен верующих Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«После принесения Креста на Донбассе наступило затишье»

Сегодня, чтобы приложиться к Кресту, в Казанский собор уже с самого утра пришли несколько сотен верующих. Епископ отметил, что святыню так же тепло встречали и на новых территориях нашей страны.

«Люди горячо молились, и что для нас, как для организаторов, особо было приятно: через некоторое время мы созвонились с нашими коллегами из Донецка, и нам сообщили, что после принесения Креста наступило затишье. Пусть оно временное, но если прекращаются обстрелы, для людей, которые уже десятый год живут под бомбежками, это уже огромное облегчение. Мы очень рады, что сумели принести пользу жителям страждущего Донбасса. Мы были свидетелями и работы ПВО, и прилетов, но, слава Богу, нас это никак не коснулось, никто не пострадал. Мы прошли все эти территории, оставшись целыми и невредимыми, Господь сохранил», – отметил он.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл: «Мы надеемся, что сила честнаго животворящего Креста Господня нас сохранит, укрепит, утвердит в вере, даст мир и благополучие и прекратит кровопролития» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в общении с журналистами обратил внимание на то, что святынь в православном мире много и каждая из них имеет привязку к какой-то местности, но значение реликвий важно не только для местных жителей, но и для всех православных людей.

«Мы с вами находимся у места, куда пришло огромное количество паломников за четыре века. Толпы людей приезжали к Казанской Божией Матери, и сейчас не прекращается ручеек к Царице Небесной. А Годеновский Крест, он очень интересный, еще лет двадцать назад о нем знало очень мало людей. Но люди стали приезжать к нему. Как говорят, к пустому колодцу люди за водой не ходят. Верующие стали приезжать, получать исцеление и утешение, все это стало распространяться. Сегодня храм, где он стоит, одно из самых почитаемых мест в стране. Эта копия Годеновского Креста сегодня передает благодать от первоисточника для всех тех, кто живет здесь, кто молится. Мы надеемся, что сила честнаго животворящего Креста Господня нас сохранит, укрепит, утвердит в вере, даст мир и благополучие и прекратит кровопролитие, от которого мы все страдаем, устали, изнемогли уже. Но сегодня гнев Божий за наши грехи таким образом изливается. Надеемся, что народ начнет по-настоящему молиться, покается в своих ошибках, грехах, и тогда милость Божия вернется на нашу землю», – поделился владыка.

Двери Казанского собора сегодня были открыты с 7 утра – в это время начался первый молебен у святыни и с этого момента большое количество верующих стало стекаться к храму. Люди выстроились в длинную, витиеватую очередь к Кресту. Тем, кто пришел позже, пришлось по два часа, а некоторым и больше ждать, чтобы приблизиться к Святому Распятию.

Двери Казанского собора сегодня были открыты с 7 утра – в это время начался первый молебен у святыни и с этого момента большое количество верующих стало стекаться к храму Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я молилась за всех нас, за мир, чтобы то, что сейчас творится, скорее закончилось»

Одна из женщин, пришедших сегодня в храм, с трудом передвигалась. Поклонившись Кресту, она отошла на расстояние и ухватилась за поручень – сил стоять уже не было. На глазах у нее выступили слезы.

«Я приехала с Жилплощадки на автобусе. Хорошо, что люди меня пропустили без очереди. Я молилась за всех нас, за мир, за то, чтобы все жили в благополучии, чтобы то, что сейчас творится, скорее закончилось», – рассказала Лидия Попова.

Лидия Попова: «Я молилась за всех нас, за мир, за то, чтобы все жили в благополучии, чтобы то, что сейчас творится, скорее закончилось» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Женщина указала на стоящую трость в углу, попросила проводить до нее. Несмотря на тяжелое заболевание, она решила остаться на литургию, даже отказалась присесть на лавочку.

Пришла сегодня в храм и волонтер, которая помогает бойцам и мирным жителям в зоне СВО, Мария Ефремова. Она рассказала, что приложиться к Кресту решила по одной-единственной причине – помолиться за мир.

«Я регулярно выезжаю в зону специальной военной операции как волонтер, вожу гуманитарную помощь, и моя миссия становится с каждым разом все шире. Очень много людей, за которых я молюсь и кто просит за них молиться. Жены военнослужащих очень часто просят молиться за их мужчин», – рассказала она.

Мария Ефремова: «Я знаю историю этого Креста, и, несмотря на то что это копия, я чувствую силу, которая от него исходит» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мария поделилась: в поездках в зону СВО не всегда бывает спокойно, периодически она попадает под обстрелы.

«Иногда бывает страшно, но, несмотря на это, всегда хочется вернуться, чтобы продолжить эту миссию. Я очень сильно устаю, мне было крайне сложно сегодня встать, еще и дочку в садик вести нужно, но я нашла возможность помолиться перед этой святыней. Я знаю историю этого креста, и, несмотря на то что это копия, я чувствую силу, которая от него исходит. Сила молитвы, на самом деле, имеет огромное действие, участие в богослужениях, молебнах, таинствах церкви играет огромную роль в моей миссии. Даже приезжая в зону СВО, я теперь останавливаюсь у священника. Господь так устроил», – говорит Мария.

Приехали в собор сегодня и ученики Казанской духовной семинарии, среди них Лидия Григорьева. Это дочь иерея Анатолия, который погиб в зоне СВО. Он уехал туда для поддержания боевого духа бойцов, но попал под обстрел.

Лидия Григорьева: «У меня невероятные чувства, Крест создает очень мощное впечатление, он такой большой, могущественный» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я приехала, чтобы увидеть эту святыню, приложиться к ней, помолиться о своих близких, о мире на земле и о своем отце. У меня невероятные чувства, Крест создает очень мощное впечатление, он такой большой, могущественный», – рассказала девушка.

С каждым часом верующих в обители становилось все больше. Было заметно, что очереди стало уже три: одна к Кресту, другая на исповедь, третья – к Казанской иконе Богородицы. Рассеялись они, когда зазвучал голос священнослужителя и в храм вошел митрополит Кирилл. Началась Божественная литургия.

Молебны здесь сегодня будут проходить до восьми вечера, после чего Годеновский Крест отправится в следующий город по маршруту крестного хода.

К святыне и сейчас продолжают стекаться паломники, и она так же продолжает творить чудеса Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Крест нельзя было сдвинуть с места и распилить»

В летописи указана дата обретения Животворящего Креста Господня – 1423 год. Он был явлен вместе с образом чудотворца Николая Мирликийского, который сошел с неба.

В предании, записанном в начале XVIII века, первое чудо, которое сотворил Крест, – явление посреди болота холма, на котором позже и был построен Никольский храм. Те, кто молился здесь, получали исцеление.

В годы советских репрессий на Никольском погосте был создан колхоз. Безбожники пытались вынести Крест из храма, но поднять его не смогли – очевидцы рассказывали, что распятие словно налилось свинцом. Тогда святыню решили распилить, но пила сломалась, словно наткнулась на камень

Сдвинуть с места Крест смогли только верующие, когда в 1940 году было решено перенести его из закрытого Крестовоздвиженского храма в храм святителя Иоанна Златоуста села Годеново ныне Ярославской области. На Сахотском болоте, где изначально был явлен Крест, был создан мужской монастырь.

К святыне и сейчас продолжают стекаться паломники, и она так же продолжает творить чудеса.