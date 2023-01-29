После премьеры для Шаляпинского фестиваля Джузеппе Морасси поставит в Казани вторую оперу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Итальянский режиссер Джузеппе Морасси, приглашенный в Казань, чтобы поставить оперу «Севильский цирюльник», которая откроет 30 января XLI Международный Шаляпинский фестиваль, готов работать в столице Татарстана и над следующей постановкой. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту «Татар-информа».

«Думаю, что я вернусь сюда обязательно, и мы поставим другую оперу. На самом деле, несмотря на то, что мы принадлежим к разным народам, у нас много общего. Интересно именно в работе видеть, что нас объединяет. В новом для меня театре я как первооткрыватель, ступающий по неизведанной земле. Здесь замечательные солисты, они такие задорные», – сказал Морасси.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году, напомним, отмечается 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина. В Казани этой дате будет посвящено множество событий, которые будут сопутствовать проведению Шаляпинского фестиваля и дню рождения великого баса – 13 февраля.

О том, как итальянский режиссер согревался в Казани в лютые морозы начала января и как проходили репетиции премьеры, читайте в интервью с Джузеппе Морасси.