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Общество 24 июня 2023 07:29

После предостережения экологов устранена гигантская свалка в Камском Устье

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В Камском Устье устранена гигантская свалка площадью 7,4 тыс. кв. метров, сообщает Минэкологии РТ. Объем свалки составил 670 куб. метров.

Как рассказали в ведомстве, территория была расчищена после предписания, направленного в адрес исполкома пгт.
«В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», — отметили в Минэкологии.

#Экология #Минэкологии РТ #несанкционированная свалка
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