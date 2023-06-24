После предостережения экологов устранена гигантская свалка в Камском Устье

В Камском Устье устранена гигантская свалка площадью 7,4 тыс. кв. метров, сообщает Минэкологии РТ. Объем свалки составил 670 куб. метров.

Как рассказали в ведомстве, территория была расчищена после предписания, направленного в адрес исполкома пгт.

«В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», — отметили в Минэкологии.