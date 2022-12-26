После пожара в кемеровском приюте задержали пожарного инспектора, проверявшего его

В Кемерове задержали пожарного инспектора, который участвовал в прокурорской проверке приюта для престарелых, сгоревшего в минувшую субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека. Организатор приюта полностью признал свою вину. Напомним, на него возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть нескольких лиц.

Как сообщают РИА Новости, следствие ходатайствует об аресте организатора приюта на два месяца.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Кемерове ночью на улице Таврической загорелся приют для пожилых людей.

По информации спецслужб, приют был нелегальным. В октябре прошлого года местное министерство соцзащиты обращалось в полицию, требуя проверить информацию о том, что в этом приюте находилась секта, которая отбирала у людей деньги и банковские карты.