После пожара в Елабуге, где погиб ребенок, прокуратура начала проверку

Прокуратура Елабуги организовала проверку после пожара пожара в частном доме, где погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Ранее мы рассказывали, что сегодня ночью в Елабуге в частном доме по улице Истэлек произошел пожар. Двухэтажный дом, а также находившиеся во дворе автомобили «Лада» 10-й модели и Suzuki Grand Vitara полностью уничтожены огнем.

Фото: © Прокуратура РТ

До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться из горящего дома 29-летний мужчина и 8-летний мальчик. С ожогами их доставили в больницу. При разборке сгоревших конструкций обнаружено тело 12-летней девочки. Поиски 3-летнего мальчика продолжаются.

На место происшествия выезжал городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Организована проверка.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.