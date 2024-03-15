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После пожара в Елабуге, где погиб ребенок, прокуратура начала проверку
Прокуратура Елабуги организовала проверку после пожара пожара в частном доме, где погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Ранее мы рассказывали, что сегодня ночью в Елабуге в частном доме по улице Истэлек произошел пожар. Двухэтажный дом, а также находившиеся во дворе автомобили «Лада» 10-й модели и Suzuki Grand Vitara полностью уничтожены огнем.
До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться из горящего дома 29-летний мужчина и 8-летний мальчик. С ожогами их доставили в больницу. При разборке сгоревших конструкций обнаружено тело 12-летней девочки. Поиски 3-летнего мальчика продолжаются.
На место происшествия выезжал городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Организована проверка.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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