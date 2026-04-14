После пожара на казанском пороховом заводе возбуждено уголовное дело
После пожара на казанском пороховом заводе возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности, сообщили в СУ СК России по РТ.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты. После осмотра будет определено, какие судебные экспертизы необходимы.
Процесс расследования на контроле прокуратуры.
По последней информации, на казанском пороховом заводе произошло возгорание. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, оно имеет техногенные причины, а громкий звук был вызван сработкой системы сброса давления.
Как сообщили в Минздраве РТ, два человека различной степени тяжести были госпитализированы.