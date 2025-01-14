Из-за пожара экологи взяли пробы воздуха в Московском районе Казани

Передвижная экологическая лаборатория Министерства экологии и природных ресурсов РТ сегодня утром выехала в Московский район Казани, чтобы отобрать пробы воздуха в ближайшей доступной точке около места пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Передвижная экологическая лаборатория выехала на место происшествия в 7.40. Идет отбор проб. Автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха Минэкологии РТ, расположенными на ул. Максимова 76 (АСКЗА-3), на ул. И. Шакирова 3 и в ЖК «Салават Купере» (АСКЗА-5) не были зафиксированы превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при юго-западном направлении и скорости ветра до 3 метров в секунду», - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, передвижная экологическая лаборатория была около места происшествия уже в 7.40 утра.

Напомним, что сегодня в 5.20 утра в Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны. Как сообщили в пресс-службе руководителя РТ, на место выехал Раис республики Рустам Минниханов.

В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия.