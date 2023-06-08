После покушения на убийство в Таиланде прооперировали россиянина

Российского гражданина, на которого произошло покушение в Таиланде, прооперировали. Об этом сообщает РИА со ссылкой на генерального консула России в городе Пхукет Владимира Соснова.

«Российского гражданина прооперировали, пуля из легкого извлечена», — указано в сообщении.

Генконсул отметил, что российское генконсульство находится в постоянном контакте с полицией по этому вопросу и продолжает держать ситуацию под контролем.

Накануне в одном из районов Пхукета произошло покушение на гражданина РФ, который находился в машине. К нему подъехал мотоциклист и произвел в него несколько выстрелов, после чего скрылся с места нападения.

В сообщении указано, что пострадавший — владелец одного из ресторанов на острове, популярных у приезжающих на Пхукет россиян.