После поездки в ЦИК РФ многодетная семья Абрамовых проголосовала в Уруссу

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Многодетная семья Абрамовых из посёлка Уруссу, победители конкурса «Всей семьёй на выборы», приняла участие в работе Информационного центра Центризбиркома России. Здесь у них состоялась встреча с главой федерального ЦИК Эллой Памфиловой и председателем Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андреем Кондратьевым.

На пути домой Абрамовы сразу заехали на избирательный участок №2817, где все вместе проголосовали за своего кандидата. Они отметили, что и республиканский, и центральный штабы выборов постарались создать удобные условия для поездки, выразили благодарность руководству района и ЦИК республики за организацию поездки в Москву, а также ЦИК РФ – за радушный приём и обзорную экскурсию по столице.

Сегодня вечером они соберутся за большим семейным столом, обсуждая события последних двух дней и делясь впечатлениями от поездки в Москву, и с ещё большим энтузиазмом начнут готовиться к следующим конкурсам. Дети с восхищением рассказывают о визите в Информационный центр ЦИК России, о том, как тепло их приняла Элла Александровна и подарила подарки.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

«Мы будем и дальше стараться быть примерной многодетной семьёй, поддерживать свой район, — отметила Ирина Абрамова. — Мы получили столько впечатлений и эмоций от поездки в Москву!»

Отец семейства, Евгений, добавил: «Такой шанс выпадает раз в жизни. Мы гордимся, что смогли принять участие в таком важном событии всей семьёй».

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.