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После подтопления в Челнах может появиться новая набережная
В Набережных Челнах готовят проект очистки и благоустройства реки Челны, которая на прошлой неделе вышла из берегов и затопила ЖК «Притяжение». Мэр Наиль Магдеев на аппаратном совещании заявил о необходимости внести изменения, чтобы обеспечить безопасность и укрепить берега реки.
Так, в будущем в этом микрорайоне может появиться набережная для прогулок.
«С учетом того, что произошло 3 апреля, нам нужно внести в проект дополнение, чтобы защитить микрорайон „Притяжение“ в случае подъема воды более чем на два метра. Будет это или нет — другой вопрос, но еще раз говорю, раз уж делаем проект по очистке и благоустройству береговой территории в этом микрорайоне... Безусловно, там напрашивается хорошая пешеходная зона, зона отдыха, набережная для прогулок начиная от моста и вдоль микрорайона», — отметил мэр.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах в зоне подтопления оказался микрорайон «Притяжение». Талая вода хлынула вечером 3 апреля и затопила парковку, а также подвалы домов.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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