После подрыва моста Киев распространяет фейки о топливном коллапсе на полуострове

Вслед за терактом на Крымском мосту, власти Украины пытаются провести крупную информационно-психологическую операцию и распространить панику среди жителей Крыма и России, сообщает Readovka.

Так через несколько часов после взрыва стали появляться фейки о топливном «кризисе» на полуострове. Кроме того, распространяется информация, что в магазинах Крыма будет ограничена продажа товаров и так далее. Эта информация является фейком и не соответствует действительности.

Теракт на Крымском мосту, по мнению издания, вызов для России, на который нужно отвечать незамедлительно и без паники. Основное, что необходимо сейчас сделать, это усилить снабжение полуострова через ДНР.

«Украина, не имея возможности повредить мост ракетным вооружением, продолжила свою диверсионно-террористическую тактику. Этот удар мы пропустили. Однозначно, следственные органы во всем разберутся, определят, как грузовик, груженый несколькими тоннами взрывчатки, смог беспрепятственно перемещаться по территории России, и кто стал первым укрошахидом на этой войне (если, конечно, данная версия подтвердится). Сейчас же нужно задуматься о другом», – пишет Readovka.

Издание пишет, что теракт на Крымском мосту — это не только информационно-психологическая атака, но и попытка полностью отрезать от снабжения херсонскую и запорожскую группировки войск РФ.

«Главная задача российского командования сейчас — организовать бесперебойную доставку резервов и подкреплений, обеспечить сохранность сухопутного коридора через ДНР и защитить Херсонскую и Запорожскую области Российской Федерации», – пишет издание.