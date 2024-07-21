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После пересдачи ЕГЭ еще 122 выпускника стали 100-балльниками
Во время пересдачи Единого государственного экзамена еще 122 выпускника набрали 100 баллов. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор сообщает РИА Новости.
Школьники могли пересдать один предмет 4-5 июля, участие в пересдаче приняли более 105 тысяч человек. Из тех, кому удалось набрать максимальный балл, почти половина изначально были высокобалльниками.
«Также 54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов», — уточнили в ведомстве.
Чаще всего на максимальный балл сдавали информатику — 20 человек, а также профильную математику — восемь.
Ранее Президент России Владимир Путин предложил дать шанс выпускникам пересдать один из предметов до конца приемной кампании в вузы. По его словам, это позволило бы усовершенствовать процедуру сдачи ЕГЭ.
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