После пересдачи ЕГЭ еще 122 выпускника стали 100-балльниками

Во время пересдачи Единого государственного экзамена еще 122 выпускника набрали 100 баллов. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор сообщает РИА Новости.

Школьники могли пересдать один предмет 4-5 июля, участие в пересдаче приняли более 105 тысяч человек. Из тех, кому удалось набрать максимальный балл, почти половина изначально были высокобалльниками.

«Также 54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов», — уточнили в ведомстве.

Чаще всего на максимальный балл сдавали информатику — 20 человек, а также профильную математику — восемь.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил дать шанс выпускникам пересдать один из предметов до конца приемной кампании в вузы. По его словам, это позволило бы усовершенствовать процедуру сдачи ЕГЭ.