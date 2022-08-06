После переговоров с Эрдоганом Путин встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым», — рассказал Песков.

По его словам, собеседники обсудили положение дел в регионе и вопросы социально-экономического развития республики.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что во время переговоров лидеров двух стран познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. По его словам, собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах».