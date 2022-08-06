news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
6 августа 2022  13:04

После переговоров с Эрдоганом Путин встретился с Кадыровым

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова

«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым», — рассказал Песков.

По его словам, собеседники обсудили положение дел в регионе и вопросы социально-экономического развития республики. 

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что во время переговоров лидеров двух стран познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. По его словам, собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах».

#Владимир Путин #Рамзан Кадыров #Тайип Реджеп Эрдоган
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100