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Ру Тат
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15 июня 2021  09:57

После переговоров с Байденом Путин встретится с Президентом Швейцарии

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Встречу с Президентом Швейцарии Ги Пармеленом планирует провести в Женеве глава российского государства Владимир Путин после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова пишет «Российская газета».

Ушаков рассказал, что двусторонняя встреча с Президентом Швейцарии состоится после завершения пресс-конференции Путина и Байдена. На встрече планируется обсудить развитие сотрудничества России и Швейцарии. 

Саммит Путина и Байдена пройдет завтра, 16 июня, в Женеве на вилле Ла Гранж, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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