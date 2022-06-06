После падения с самокатов с травмами в ДРКБ поступили 49 детей

С приходом тепла в Татарстане 49 детей поступили в ДРКБ после падения с самокатов. При этом три ребенка получили травмы, катаясь на электросамокатах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов.

«Велосипеды, самокаты, электросамокаты в последние годы очень сильно распространены. Только за прошлое лето к нам в отделение и в приемный покой ДРКБ по неотложной помощи обратились свыше 10 тысяч человек, из которых 1900 были госпитализированы. В этом году с приходом тепла стационарное лечение понадобилось уже 38 детям», – отметил Руслан Хасанов.

Травмы, которые можно получить после падения с самокатов очень серьезные, предупреждает детский травматолог. Некоторые получают переломы локтя, колена и травмы головы.