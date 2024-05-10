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После падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга погиб один человек
Один человек погиб после падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в оперативных службах. Еще пять человек госпитализированы.
«В результате падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку погиб один человек, пять госпитализированы. В настоящее время двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия», – указано в сообщении.
По предварительным данным, водитель автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге задержан. Спасатели и водолазы продолжают доставать людей из упавшего в воду автобуса.
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