После падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга погиб один человек

Один человек погиб после падения автобуса в реку в центре Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в оперативных службах. Еще пять человек госпитализированы.

«В результате падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку погиб один человек, пять госпитализированы. В настоящее время двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия», – указано в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге задержан. Спасатели и водолазы продолжают доставать людей из упавшего в воду автобуса.