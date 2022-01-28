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Ру Тат
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Происшествия
28 января 2022  17:28

Три человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Ульяновской области

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В Ульяновской области военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги. В результате пострадали три человека, сообщает Минздрав Ульяновской области.

Минобороны России, в свою очередь, отмечает, что никто из членов экипажа не был ранен.

«При выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования»,  –  сказано в сообщении федерального ведомства.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

Региональный Минздрав уже отправил на место происшествия медработников. Также на месте происшествия находятся спасатели.

#Ми-8 #Минобороны #крушение вертолета
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