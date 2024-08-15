После отравления гостей казанского кафе «Азу» возбуждено уголовное дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту заболевания пяти посетителей и работника казанского кафе «Азу» кишечной инфекцией. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 3 и 4 августа 2024 года после визита в кафе посетители почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться в инфекционную больницу.

Напомним, в кафе санитарные врачи обнаружили 121 килограмм продуктов без маркировки и нужных документов, сотрудники были вынуждены ее убрать из использования. Лабораторные исследования показали, что в 11 пробах пищевой продукции и семи смывах с объектов внешней среды были бактерии группы кишечной палочки, в одной пробе готовой продукции (азу) обнаружили сальмонеллу. Кроме того, у четырех сотрудников кафе и заболевших были найдены сальмонеллы в организме.

По решению суда деятельность кафе приостановлена. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.