«После родов началась тяжелая депрессия»: в Казани судят мать, зарезавшую 5-летнего сына

Верховный суд РТ приступил к слушанию дела о жестоком убийстве маленького мальчика. Весь ужас заключается в том, что погиб он от руки своей матери. Как выяснилось позже, у нее обострилось психическое расстройство. О том, как складывалась жизнь матери-одиночки и что могло стать причиной этой страшной трагедии, сегодня в суде говорили ее родители.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Эксперты насчитали на теле ребенка 17 ножевых ранений

В Верховном суде Татарстана сегодня стартовало слушание о применении принудительных мер медицинского характера к 27-летней Анастасии Антоновой. Женщине вменяют общественно опасное деяние – убийство с особой жестокостью собственного пятилетнего сына.

Важно уточнить, что Антонова не проходит по делу в качестве обвиняемой, – по версии следствия, преступление было совершено ею во время обострения психического заболевания.

«Татар-информ» рассказывал, что в начале апреля в одном из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани нашли тело пятилетнего ребенка. Как выяснилось, мальчика зарезала его 27-летняя мать. От полученных травм ребенок скончался на месте. Ранения женщина нанесла и себе, травмы оказались легкими – ее жизни ничего не угрожало. Анастасия Антонова оставила близким записку, в которой написала, что не знает, зачем родилась, и заверила, что сына она им не оставит. По данным следствия, в момент убийства Анастасия находилась в неадекватном состоянии из-за проблем с психикой.

Сегодня в суд пришли родственники Анастасии Антоновой, ее отец проходит по делу потерпевшим, а мать –свидетелем. Девушка присутствовала в зале под присмотром конвоя и врача, сейчас она находится в медицинском учреждении. Антонова выглядела вполне вменяемой – как оказалось, она заранее подготовила речь для последнего слова. Однако адвокат ее прервала, сказав, что еще не время.

«В апреле в квартире на улице Юлиуса Фучика Антонова на почве резко возникших неприязненных отношений решила убить своего пятилетнего сына с особой жестокостью. В качестве оружия она использовала нож. Примерно с трех часов ночи до половины седьмого утра она подошла к кровати, зная, что ребенок не сможет оказать ей сопротивления, выбрала особо мучительный способ лишения жизни – нанесла множество ударов ножом, проявляя полное безразличие и безжалостность», – рассказ гособвинитель Дмитрий Зайцев.

Мать нанесла пятилетнему сыну около семнадцати ударов ножом по различным частям тела. Как установила экспертиза, она пробила ему сердце и легкое. Позже, по словам Дмитрия Зайцева, эксперты подтвердили: у молодой женщины серьезное психическое расстройство личности.

«Накануне родов избранник бросил Анастасию с долгами по кредитам»

Мать и отец Анастасии Антоновой рассказали суду о том, как складывалась жизнь дочери до момента трагедии. По словам отца, проблемы начались еще с момента рождения самой Анастасии. Мать не смогла родить ее сама, девочку «достали с помощью щипцов и повредили шею при родах». Из-за этой родовой травмы в течение нескольких лет родители возили ее в больницу к неврологу, там ее наблюдали. Кроме того, Анастасию каждый год осматривал врач-психиатр – никаких отклонений он не замечал.

Анастасия, по словам родителей, с детства была очень замкнутой, у нее практически не было друзей, но училась она хорошо. С родителями девушка общалась редко либо сторонилась их. Наиболее доверительные отношения у нее были с матерью. В подростковый период, по рассказу отца, она «носила модную черную одежду, как у готов, и царапала себя». Из-за этого на руках у нее остались шрамы, родители рассказывали ей, что такое поведение недопустимо.

После школы она поступила в колледж, спустя время познакомилась с парнем по имени Ильнур. По словам родителей, какое-то время они с Анастасией жили вместе, девушка забеременела. В какой-то момент он оформил на нее множество кредитов и микрозаймов и бросил перед родами. Из роддома девушку встречали только ее родители. Спустя какое-то время отцу Анастасии удалось закрыть долги, оформленные на дочь. Ребенком Ильнур не интересовался, просто исчез из жизни Анастасии.

Тогда девушка с сыном стали жить у родителей. У нее с ребенком была отдельная комната. В этой же квартире жили еще и две младшие сестры Анастасии, брат ее отца – инвалид – и его мать. Отец Анастасии рассказал суду, что у после поступка Ильнура у дочери началась страшная депрессия, но, несмотря на это, по его словам, сына своего она обожала.

«За время проживания с нами никакой неадекватности она не показала, просто была очень замкнутая. Я почти все время был на работе, приходил вечером очень уставший, спрашивал у нее: ‘’Как дела?’’ Она отвечала, что все хорошо. Она ходила к психологу. Мы сильно не наседали на нее с материнством, пытались ей помогать, вмешивались иногда. Все вроде было нормально, она сыну вкусняхи таскала с работы. Ребенок ходил в ясли, детский сад, рос здоровым. Все было отлично, я не знаю, почему так произошло», – рассказал отец.

По словам родителей, у Насти даже с возрастом так и не появилось друзей. Они в свободное время отправляли ее прогуляться или развеяться, но девушка отказывалась и просто спала в комнате, когда выпадала минутка. Сын ее кушал вместе со всей семьей – с бабушкой, дедушкой и другими родственниками, Анастасия же ела одна в комнате, объясняла тем, что ей так хотелось. Отец семейства рассказал суду, что в роду психических заболеваний ни у кого не было, склонных к суициду тоже.

Последнее время перед трагедией девушка работала в известной сети фастфуда, потом устроилась курьером по доставке еды. Ее отец работал электромонтажником. В день трагедии он уехал утром на работу, потом ему позвонила жена и сказала: «Настя убила Ваню» (имя изменено). Сначала мужчина не поверил услышанному, отправился домой и увидел все своими глазами – тело внука и связанную дочь, которая пыталась себя порезать.

Соседи характеризовали семью как положительную и спокойную. Одна из соседок рассказывала «Татар-информу», что глава семейства – ветеран СВО. Ни на каких учетах семья никогда не состояла. Сын Анастасии был энергичным и веселым мальчиком, всегда здоровался с соседями, даже если видел их издалека.

«Прошу при избрании наказания отнестись к Насте наиболее мягко. Мы все пережили это очень тяжело», – сказал он.

Разобраться в этой тяжелой истории и поставить в ней точку теперь предстоит Верховному суду Татарстана.