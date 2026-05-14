После отмены виз Россия и Саудовская Аравия рассчитывают на рост турпотока

Отмена виз между Россией и Саудовской Аравией поспособствует развитию сотрудничества в экономике, торговле и туризме. Об этом сообщил сегодня журналистам член группы стратегического видения «Россия – исламский мир», член Консультативного совета (Маджлис Аль Шура) Аль-Шахрани Али Мухаммед в Казани.

«11 мая были отменены визы между Россией и Саудовской Аравией. Это поспособствует развитию сотрудничества в разных областях – экономике, торговле, а также в сфере туризма. Два месяца назад Раис Республики Татарстан посетил Саудовскую Аравию, где прошел круглый стол. Вся эта работа приведет к положительному сотрудничеству между двумя странами», – рассказал он.

Спикер добавил, что между странами активно развивается и сотрудничество в сфере образования. Подписано соглашение о сотрудничестве между образовательными организациями.

«Много студентов из России учатся у нас. Уверен, что обмен студентами будет продолжаться», – отметил Аль-Шахрани Али Мухаммед.

Круглый стол «Развитие сотрудничества России со странами исламского мира: наука, технологии и экономика» прошел сегодня в Академии наук РТ в рамках ежегодного заседания группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

В его работе принимали участие представители научного и экспертного сообщества, органов власти, международных организаций, а также члены группы стратегического видения. Программа включала две тематические сессии: «Стратегическое партнерство, технологии и экономика сотрудничества» и «Технологии, инновации и практические инструменты доверия».

Организаторами круглого стола выступают Группа стратегического видения и Академия наук Татарстана при участии Министерства иностранных дел Российской Федерации, Центра научно-технологического развития при Правительстве РФ, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Дипломатической академии МГИМО и Финансового университета при Правительстве РФ.