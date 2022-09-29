«После остановки сердца есть всего шесть минут»: врачи РТ о защите сердца от болезней

Сердце человека сокращается по 60-90 раз в минуту, прогоняя через себя по пять литров крови. Что делать, чтобы оно работало как часы, почему калий и магний просто так пить нельзя, какими болезнями сердца чаще всего страдают татарстанцы и в чем виноват Covid, во Всемирный день сердца «Татар-информу» рассказали главный кардиолог и терапевт РТ.

Зульфия Ким утверждает: чтобы сердце было здорово, человеку нужна адекватная физическая нагрузка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самый трудолюбивый орган

По словам главного кардиолога Минздрава Татарстана Зульфии Ким, в организме человека важен любой орган и о каждом из них необходимо заботиться.

«Но сердце – это основной насос, который качает кровь. Он неустанно работает. От деятельности сердечной мышцы зависит, насколько все остальные органы и ткани будут получать адекватное питание и кровоснабжение», – рассказала врач в беседе с «Татар-информом».

Сердце – это единственный орган, который сам вырабатывает электроэнергию. Его строение уникально. Орган непарный, в отличие от, к примеру, почек. Поэтому если с ним случится беда, заменить его будет нечем.

Кроме того, в жизни много переживаний, и все они накладывают свой отпечаток именно на здоровье сердца.

Главный терапевт Минздрава республики Диана Абдулганиева добавила, что сердце – это самый трудолюбивый орган.

«В минуту оно совершает от 60 до 90 сокращений. И на протяжении всей жизни человека сердце работает без отдыха», – заметила терапевт.

Ежеминутно через этот насос проходит по 4-5 литров крови.

«Когда происходит остановка кровообращения, когда сердце перестает работать, жизнь человека продолжается от 3 до 6 минут. Наступает, как говорим мы, медики, снижение кровообращения жизненно важных органов, и человек перестает находиться на этом свете, уходит в мир иной», – рассказала Диана Абдулганиева.

Почти каждый второй житель Татарстана живет с повышенным давлением Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После Covid-19 заболеваний сердца стало больше

Чаще всего татарстанцы страдают нарушением липидного обмена, артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Почти каждый второй житель Татарстана живет с повышенным давлением. Сердце, отмечают врачи, нельзя рассматривать отдельно от сосудов.

«Есть ряд заболеваний, которые поражают сердечную мышцу. Особенно после новой коронавирусной инфекции таких пациентов стало больше. Это варианты миокардита – воспаление самой мышцы сердца, двух его оболочек – эндокарда и перикарда, которые покрывают мышцу сердца внутри и снаружи», – рассказала Диана Абдулганиева.

Еще одно грозное заболевание – атеросклероз. Из-за отложения холестерина и формирования атеросклеротических бляшек происходит сужение диаметра просвета сосудов, кровь перестает поступать к сердцу. Как итог – инфаркт миокарда.

«Последствием инфаркта миокарда является рубец на сердце. Когда есть рубец, насос начинает сокращаться хуже и возникает сердечная недостаточность», – добавила терапевт.

В Татарстане проводят сложнейшие операции на сердце Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие операции на сердце проводят в РТ?

За прошлый год в Татарстане провели 913 коронарных шунтирований, 497 радиочастотных катетерных абляций, 331 раз врачи протезировали клапаны сердца, а также выполнили 1256 имплантаций электрокардиостимулятора.

«Проводят стентирование коронарных артерий, когда артерии, которые снабжают сердечную мышцу, перестают быть проходимыми для крови из-за наличия бляшек. Кровоток восстанавливают благодаря имплантации стента – это специальное устройство, напоминающее пружинку. Он держит стенки сосуда и позволяет крови спокойно проходить», – рассказала кардиолог.

Вторая распространенная операция – это шунтирование. Таким образом лечат ишемическую болезнь сердца. Опять же, пытаясь восстановить кровоток, обходят место сужения сосуда с помощью шунтов.

«Следующая операция на сердце – это абляция. Когда у пациента есть аритмия, врачи находят эти источники, их прижигают. И пациент дальше живет с нормальным ритмом», – рассказала Зульфия Ким.

Ну и высшим пилотажем для кардиохирургов является трансплантация сердца. В Татарстане такие сложнейшие операции тоже проводят. За прошлый год сердце пересадили четыре раза.

Профилактика заболеваний сердца и сосудов очень важна Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Никаких сверхнагрузок, жирной пищи и курения

Несмотря на передовое развитие медицины, любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Поэтому профилактика заболеваний сердца и сосудов очень важна, подчеркивает главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

Чтобы быть уверенным в своем здоровье, достаточно следить за артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина в крови. Измерять эти показатели необходимо регулярно.

«Это не болит – ни повышенный уровень холестерина, ни глюкозы. Инфаркт болит, инсульт инвалидизирует, а гипергликемия, гиперхолестеринемия не болят. Поэтому человек ощущает себя абсолютно здоровым. Чтобы распознать эти проблемы, существуют ранние лабораторные маркеры», – заметила главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева.

Главный кардиолог республики добавила: чтобы сердце было здорово, человеку нужна адекватная физическая нагрузка. Если молодые люди могут заниматься кардиотренировками самостоятельно, то люди с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями должны проконсультироваться со своим кардиологом перед тем, как начать заниматься спортом.

Важно и сбалансированное питание с большим количеством фруктов и овощей.

«В пище должны быть продукты, богатые калием и магнием. Это курага, урюк. Когда человек болеет, о нем все заботятся, варят ему компот из сухофруктов, заваривают с ними чай. Это действительно очень полезно, потому что калий и магний принимают участие в сокращении клеток сердца – миокардиоцитов», – рассказала главный терапевт РТ Диана Абдулганиева.

При недостатке этих элементов может нарушиться ритм сердца.

Особых продуктов, которые могут помочь работе сердца, нет, но продукты питания, которые влияют на отложение холестерина, хорошо известны. По словам терапевта, это сливочное масло и яйца, жирные сорта мяса – если употреблять их в больших количествах.

«По возможности человеку необходимо выработать методики по нивелированию влияния стресса на организм», – продолжила кардиолог.

Для здоровья сердца и сосудов категорически нельзя курить, подчеркнула врач.

Диана Абдулганиева: «Когда происходит остановка кровообращения, когда сердце перестает работать, жизнь человека продолжается от 3 до 6 минут» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Калий и магний для профилактики – хорошая идея?

Препараты, которые содержат калий и магний, можно без труда купить в аптеке. Но главный терапевт Татарстана поспешила разочаровать жителей: просто для профилактики пить калий и магний не стоит.

«Магний, кроме того, что влияет на кардиомиоциты, имеет массу других эффектов на организм человека. Это микроэлемент, влияющий на стрессоустойчивость, на многие процессы в организме», – заметила Диана Абдулганиева.

По ее словам, два этих элемента имеют широкий спектр действия. И принимать их просто так в виде лекарств и БАДов не рекомендуется.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»