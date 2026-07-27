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Общество 27 июля 2026 10:50

После операции в ДРКБ 6-летнему ребенку с ДЦП станет проще двигать ногами

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После операции в ДРКБ 6-летнему ребенку с ДЦП станет проще двигать ногами
Фото: © канал Альмира Абашева в МАКС

В ДРКБ Казани прооперировали шестилетнего ребенка, страдающего ДЦП. Об этом сообщил Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

При поступлении у маленького пациента наблюдались повышенный мышечный тонус и нарушение двигательной активности нижних конечностей. Это значительно затрудняло проведение реабилитационных мероприятий и повседневный уход.

Врачи приняли решение выполнить селективную дорсальную ризотомию. Во время данной операции пересекаются корешки, идущие от спинного мозга к конечностям и отвечающие за излишнюю импульсацию.

«Операция была проведена с использованием микрохирургической техники и интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Во время вмешательства были идентифицированы и селективно пересечены чувствительные корешки, участвовавшие в формировании патологической спастичности, при максимальном сохранении физиологической функции нервной системы», – говорится в сообщении Альмира Абашева в МАКС.

Операция прошла без осложнений. Уже в раннем послеоперационном периоде было отмечено значительное снижение мышечного тонуса в нижних конечностях. Ребенок направлен на следующий этап специализированной реабилитации.

#медицина #минздрав рт #ДРКБ #дети с дцп
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