После операции в ДРКБ 6-летнему ребенку с ДЦП станет проще двигать ногами

Фото: © канал Альмира Абашева в МАКС

В ДРКБ Казани прооперировали шестилетнего ребенка, страдающего ДЦП. Об этом сообщил Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

При поступлении у маленького пациента наблюдались повышенный мышечный тонус и нарушение двигательной активности нижних конечностей. Это значительно затрудняло проведение реабилитационных мероприятий и повседневный уход.

Врачи приняли решение выполнить селективную дорсальную ризотомию. Во время данной операции пересекаются корешки, идущие от спинного мозга к конечностям и отвечающие за излишнюю импульсацию.

«Операция была проведена с использованием микрохирургической техники и интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Во время вмешательства были идентифицированы и селективно пересечены чувствительные корешки, участвовавшие в формировании патологической спастичности, при максимальном сохранении физиологической функции нервной системы», – говорится в сообщении Альмира Абашева в МАКС.

Операция прошла без осложнений. Уже в раннем послеоперационном периоде было отмечено значительное снижение мышечного тонуса в нижних конечностях. Ребенок направлен на следующий этап специализированной реабилитации.