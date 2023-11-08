После опасного салюта в казанском дворе в МЧС рассказали, где нельзя запускать фейерверки

Сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как несколько жителей ЖК «Салават Купере» запускают фейерверк на парковке. Несколько человек запустили фейерверки прямо рядом с машинами, не соблюдая никакой техники безопасности.

После этого в ГУ МЧС России по РТ напомнили жителям, что использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в соответствии с их инструкцией и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты.

Как рассказали в ведомстве, радиус опасной зоны для пиротехники 1 класса опасности (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны «холодного» огня) составляет 0,5 м, для изделий 2 класса (это петарды, наземные фейерверки, большинство фонтанов) – не менее 5 метров, а для салютных батарей, ракет, фестивальных шаров, относящихся к 3 классу опасности, радиус опасной зоны составляет до 20 метров.

На третьем классе заканчиваются салюты бытового использования, которые может приобрести население. Для следующих двух классов профессионального использования при покупке необходимо иметь специальную лицензию, а для их запуска — сертификат.