После обысков на оборонном предприятии Челнов задержаны трое подозреваемых в аферах

Как было предварительно установлено, с начала 2014 года несколько человек от имени дилеров ПАО «КАМАЗ» изготавливали автомобили из ремкомплектов и продавали их. При этом, они устанавливали на автомобили двигатели низкого экокласса, которые запрещены для использования на территории РФ. В характеристиках прописывали иные данные, указывая экологический класс «ЕВРО-4».

«Деятельность участников организованной группы также нанесла ущерб ПАО «КАМАЗ», так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пяти регионах, в том числе на предприятиях в Челнах, прошли обыски. Были изъяты компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Им предъявлены обвинения по статье мошенничество», - сообщила Ирина Волк.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах на оборонном предприятии «Ремдизель» сотрудники московского Управления по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыски.

