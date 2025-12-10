После обрушения двух зданий в Марокко погибли не менее 19 человек

Два соседних жилых дома рухнули в марокканском городе Фес. Как передает агентство Maghreb Arabe Presse (MAP) со ссылкой на местную администрацию, погибло не менее 19 человек, еще 16 получили травмы.

Согласно поступившей информации, трагедия произошла 9 декабря. В обрушившихся зданиях проживали восемь семей. Спасательные службы ведут активные работы по поиску людей, которые могли остаться под завалами.

Причины обрушения пока остаются невыясненными.