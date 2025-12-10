news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 декабря 2025 13:33

После обрушения двух зданий в Марокко погибли не менее 19 человек

Читайте нас в
Телеграм

Два соседних жилых дома рухнули в марокканском городе Фес. Как передает агентство Maghreb Arabe Presse (MAP) со ссылкой на местную администрацию, погибло не менее 19 человек, еще 16 получили травмы.

Согласно поступившей информации, трагедия произошла 9 декабря. В обрушившихся зданиях проживали восемь семей. Спасательные службы ведут активные работы по поиску людей, которые могли остаться под завалами.

Причины обрушения пока остаются невыясненными.

#обрушение #погибшие
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025