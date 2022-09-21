После обращений горожан рядом с Казанским зоопарком появится новый тротуар

Фото из телеграм-канала администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

В Казани для пешеходов благоустраивается участок дороги к новому зоопарку. Об этом администрация Вахитовского и Приволжского районов рассказала в своем телеграм-канале.

«Раньше люди ходили по проезжей части под железнодорожным мостом — мы знали об этой проблеме, но была сложность в согласовании работ с РЖД, — рассказали в пресс-службе. — Это решит давнюю и сложную проблему для туристов зоопарка и наших любимых горожан, от которых мы получили более 30 обращений».

Протяженность нового тротуара составит 150 метров, ширина — от 1,5 до 3 метров. На данном участке также появятся семь точек освещения. Он свяжет улицы Хади Такташа и Даурская до зоопарка «Река Замбези» и кладбища.

Работы планируется завершить до конца сентября.