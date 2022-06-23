После обновления молодежный центр «Кама» впишется в исторический центр Елабуги

В Елабуге проведут ремонт молодежного центра «Кама». Перед специалистами поставлена задача: соединить в проекте функционал здания и особенный характер архитектуры исторической части города.

На объект выехал глава района Рустем Нуриев и на месте обсудил с проектировщиками концепт нового фасада и кровли молодежного центра.

«Работа над проектом уже началась. Глава города Рустем Нуриев акцентировал внимание специалистов на том, что здесь должна быть особенная планировка. А в целом по плану ремонт будет выполнен в течение этого года», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

Собеседница агентства уточнила, что здание эксплуатируется с 1980 года. Ранее здесь размещался кинотеатр, проводились молодежные дискотеки, детские праздники. В 2013 году открыт учебный центр. Сейчас в здании проводятся практические занятия по актерскому мастерству для студентов Елабужского колледжа культуры и искусств, а также проходят театральные постановки, на которые приглашаются жители и гости города всех возрастов.