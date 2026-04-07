После облучения одного очага рака у пациента РКОД ушли метастазы по всему телу

Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана зафиксировали уникальный случай. После облучения одного очага рака у пациента ушли метастазы из других органов. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В 2018 году пациенту поставили диагноз «колоректальный рак». Он прошел операцию, длительное наблюдение, периоды стабилизации и прогрессирования онкологии, а также многократные курсы терапии в Альметьевском филиале онкодиспансера.

В 2024 году помимо метастазов в других органах у него был выявлен новый очаг в правом легком. Было принято решение о проведении стереотаксической лучевой терапии. После лечения все шло так, как и предполагалось –облученный очаг уменьшился, однако при последующих наблюдениях выяснилось, что у пациента уменьшились и другие метастатические очаги, которые не входили в зону лучевой терапии.

«Таким образом, у пациента был зафиксирован абскопальный эффект. Редкое и до конца не изученное явление, при котором локальное лучевое воздействие сопровождается системным противоопухолевым ответом организма. Лучевая терапия фактически "показала" опухоль иммунной системе и запустила ответ, который вышел за пределы зоны облучения. На сегодняшний день в литературе отсутствуют описанные случаи достижения абскопального эффекта после стереотаксической лучевой терапии на метастаз в легком у пациентов с колоректальным раком», –рассказали в пресс-службе РКОД.