После ночных взрывов в Одессе произошел пожар, повреждены здания

В результате взрывов в Одессе возник пожар, сообщили в силах обороны юга Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

«Произошел пожар <...> Повреждены административное и техническое здания», – указано в сообщении.

Накануне глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также заявил о повреждении административного здания в результате ракетного удара.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.