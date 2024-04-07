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После ночных взрывов в Одессе произошел пожар, повреждены здания
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В результате взрывов в Одессе возник пожар, сообщили в силах обороны юга Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.
«Произошел пожар <...> Повреждены административное и техническое здания», – указано в сообщении.
Накануне глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также заявил о повреждении административного здания в результате ракетного удара.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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