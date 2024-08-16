После ночной атаки БПЛА на село под Белгородом повреждены дома и несколько авто

В ночь на сегодня село Графовка Краснояружского района Белгородской области подверглось атаке с воздуха. По сообщениям местных властей, беспилотные летательные аппараты сбросили взрывные устройства на жилой сектор.

В результате инцидента были полностью уничтожены огнем два автомобиля. Кроме того, повреждения различной степени получили два частных домовладения – разбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.

Несмотря на серьезность происшествия, информации о пострадавших среди местного населения не поступало.

Ситуация в приграничном районе остается напряженной, властями принимаются необходимые меры безопасности.