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После ночной атаки БПЛА на село под Белгородом повреждены дома и несколько авто
В ночь на сегодня село Графовка Краснояружского района Белгородской области подверглось атаке с воздуха. По сообщениям местных властей, беспилотные летательные аппараты сбросили взрывные устройства на жилой сектор.
В результате инцидента были полностью уничтожены огнем два автомобиля. Кроме того, повреждения различной степени получили два частных домовладения – разбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.
Несмотря на серьезность происшествия, информации о пострадавших среди местного населения не поступало.
Ситуация в приграничном районе остается напряженной, властями принимаются необходимые меры безопасности.
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