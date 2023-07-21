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«После ночи бывает рассвет»: о чем Минниханов говорил с «Рубином» перед стартом РПЛ
С руководством, тренерами и игроками «Рубина» встретился сегодня на клубной базе в Казани Рустам Минниханов. Что Раис Татарстана сказал футболистам в преддверии старта Премьер-лиги, на что рассчитывает главный тренер команды Рашид Рахимов и в каком состоянии «Рубин» подходит к стартовому матчу сезона – в материале «ТИ-Спорт».
Минниханов встретился с «Рубином» впервые с 2012 года
Визит Раиса Татарстана на базу «Рубина» – событие если не эпохальное, то очень громкое и значимое. В последний раз Рустам Минниханов встречался с казанскими футболистами еще в далеком 2012-м году. Тогда казанская команда, руководимая Курбаном Бердыевым, занимала крепкое место в элите российского футбола, а сама встреча была посвящена победе «Рубина» в Суперкубке России.
Спустя 11 лет ситуация серьезно изменилась. «Рубин» уже далеко не гранд, и всё, чем клуб может похвастаться сейчас, – это возвращением в Премьер-лигу. Благо даже в столь непростой ситуации казанские футболисты находят поддержку в лице руководства республики.
В своей напутственной речи в преддверии старта футбольного сезона 2023/24 Минниханов заявил, что руководство Татарстана всегда будет поддерживать «Рубин», несмотря на результаты.
«После ночи всегда бывает рассвет. Искренне рады, что рассвет для нас наступил. Хотелось бы, чтобы рассвет шел дольше и солнце грело сильнее. Вы молодцы, показали достойную игру, несмотря на сложности. В преддверии сезона мы, ваши болельщики, с огромными надеждами, искренне приветствуем вас. Какими бы вы ни были, вы все равно остаетесь нашими. Мы не можем любить вас только за выигрыши и ненавидеть за проигрыши. Будем вместе сопереживать любую неудачу, радоваться вместе с вами. Вы должны быть уверены, что республика и ее руководство будет вместе с вами в любой ситуации. У вас очень солидное правление в клубе, солидный спонсор, авторитетный в республике руководитель. Все должно быть хорошо у клуба», – отметил Минниханов.
Раис получил медаль за победу в ФНЛ и футболку «99»
Кроме того, Раис Татарстана поблагодарил руководящий и тренерский штаб «Рубина», а также обратился отдельно к главному тренеру команды Рашиду Рахимову.
«Очень благодарен нашему главному тренеру Рашиду Рахимову, что он вместе с нами. Он человек компетентный, опытный. Уверен, что вы будете делать всё, чтобы клуб побеждал. Рубин же он светится, поэтому надо, чтобы клуб тоже светился. По-другому быть не может. Сезон не будет простым, каждый хочет выигрывать. Но надо бороться. Всё в руках у Всевышнего. Бывает иногда черная полоса, ничего не получается. Но это не значит, что надо смириться с этим. Надо рвать, двигаться вперед, у нас всё получится. Поэтому с огромными ожиданиями и надеждами искренне приветствую команду. Вы всегда можете положиться на нас, мы всегда были и остаемся с вами. В добрый путь!» – напутствовал команду Минниханов.
После этого Рустам Нургалиевич из рук президента клуба Марата Сафиуллина получил медаль за победу «Рубина» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а также игровую футболку под номером 99 с автографами футболистов и тренерского штаба команды.
«Эта футболка заслуживает того, чтобы попасть в музей спорта. Спасибо вам большое!» – завершил свою речь Минниханов.
«Мы вернулись в РПЛ. Ваше поручение выполнили»
Далее слово взял сам Сафиуллин. В своем обращении президент правления АНО «ФК «Рубин» выразил благодарность руководству республики, заявил о глобальных целях клуба вернуться в элиту российского футбола и вспомнил былые заслуги команды.
«Рустам Нургалиевич, под вашим руководством Татарстан сегодня – один из ведущих регионов страны по развитию физкультуры и спорта. Столица нашей республики считается спортивной столицей России. В прошлом сезоне наша команда достойно играла, выполнила свою главную задачу, мы стали чемпионами Первой лиги и вернулись в элиту российского футбола.
Ваше поручение, Рустам Нургалиевич, выполнили. Без вашей поддержки и без вашего участия в игре команды, ее жизни этот успех был бы невозможен. Поэтому сейчас хотим вам сказать огромные слова благодарности за ваше отношение к команде, за то, что вы знаете, чем живет клуб, что ему нужно, и для нас это очень важно», – заявил Сафиуллин.
Напоследок президент клуба обратился к футболистам перед завтрашним матчем с «Локомотивом» в Москве, а чуть позже отправился проводить экскурсию Минниханову по базе «Рубина».
«Уже завтра у нас очень важная игра в чемпионате России. Встреча с «Локомотивом». Уверен, что ребята сделают всё, что в их силах, и покажут хорошую игру. Обращаясь к команде, хочу сказать, что «Рубин» – это клуб, который имеет славные, серьезные традиции. Мы двукратные чемпионы страны, обладатели Кубка страны, Суперкубка. Это мы выигрывали «Барселону» и в свое время были непобедимы внутри нашей страны», – подытожил Сафиуллин.
«Новички? Мы еще недоукомплектованы, и нам нужны игроки»
Сама команда в отличие от руководства была менее скованна. И Рахимов, и капитан команды Олег Иванов в своих речах пытались шутить и разряжать обстановку. Так, полузащитник «Рубина» пригласил Минниханова на домашние матчи команды в сезоне и заявил, что рад видеть его улыбку.
«Для нас большая честь и мотивация в том, что глава республики постоянно интересуется жизнью команды. Хотели бы попросить вас почаще приходить на наши игры, но понимаем, что у вас плотный график. Будем стараться делать всё, чтобы радовать республику своими спортивными достижениями», – заявил Иванов.
Рахимов тоже поблагодарил руководителя Татарстана за доверие и поддержку, а после основной части мероприятия вышел в импровизированную микст-зону и в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» ответил на важные вопросы в преддверии завтрашнего матча с «Локомотивом».
Насколько важна для команды и лично для вас перед стартом сезона подобная встреча?
Конечно важна. Мы же понимаем, его здесь не было очень долго. И, естественно, его приезд – это событие для клуба. Вы слышали, что Иванов (капитан команды, – прим. «ТИ-Спорт») сказал: «мы рады вас чаще видеть». Понятно, график тяжелый, но это большое событие для команды. Насколько я помню, его здесь уже с 2012 года не было – уже больше десяти лет. Однозначно это важное событие.
Какие задачи поставлены перед командой на этот сезон?
Пока мы не ставили никаких задач. Пока просто должны выходить и показывать свой максимум. У нас есть цели на каждый матч. Мы не должны экономить силы, мы должны выкладываться, и не должно быть равнодушных на поле.
Стоит ли ожидать новичков в это трансферное окно?
Желательно. Потому что мы еще недоукомплектованы, и нам нужны игроки.
Команда уже завтра сыграет свой первый матч сезона с «Локомотивом». Какие у вас ожидания?
Начало сезона всегда достаточно сложное, волнительное. Посмотрим, как сложится игра. Сезон длинный, и мы должны думать, чтоб все-таки команда во всех матчах показывала достаточно стабильный футбол, – подытожил Рахимов.
Новый сезон «Рубин» начнет завтра матчем в Москве против «Локомотива». Старт игры – в 17.30 по московскому времени.
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