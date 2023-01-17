После незначительного роста заболеваемость Covid-19 в Татарстане снова уменьшилась

В Татарстане после незначительного роста заболеваемости Covid-19 показатель снова начал уменьшаться. За последние сутки выявлено 67 случаев заражения, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

С 11 января в республике цифра постепенно росла. Так, если в этот день заболел 51 человек, то последние два дня – 15 и 16-го числа – регистрировалось 69 случаев Covid-19.

По последним данным, госпитализация понадобилась 24 татарстанцам, еще 68 человек выздоровели.