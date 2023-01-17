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Ру Тат
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Здоровье
17 января 2023  11:20

После незначительного роста заболеваемость Covid-19 в Татарстане снова уменьшилась

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В Татарстане после незначительного роста заболеваемости Covid-19 показатель снова начал уменьшаться. За последние сутки выявлено 67 случаев заражения, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. 

С 11 января в республике цифра постепенно росла. Так, если в этот день заболел 51 человек, то последние два дня – 15 и 16-го числа – регистрировалось 69 случаев Covid-19. 

По последним данным, госпитализация понадобилась 24 татарстанцам, еще 68 человек выздоровели. 

#коронавирус
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