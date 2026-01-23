После нападения в лицее в Нижнекамске появились фейки с угрозами школам

После нападения подростка на уборщицу в нижнекамском лицее №37 в соцсетях стали появляться записи с угрозами другим школам.

«Все каналы с угрозами, которые распространяют недоброжелатели в комментариях к новостям, – это фейк провокаторов... Никакого реального основания данные каналы под собой не несут», – сообщают в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что цель таких постов – внесение паники в общество и дестабилизация обстановки. В мэрии города призвали жителей не поддаваться этим эмоциям.

Напомним, что накануне в одном из лицеев Нижнекамска ученик ранил ножом уборщицу и произвел выстрел из сигнального устройства, в результате чего также получил телесные повреждения. Подросток был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в больницу, а по факту нападения было возбуждено уголовное дело.