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После нападения на фельдшера скорой помощи в Зеленодольске возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по статье «Побои» возбудили в Зеленодольске после нападения пьяной женщины на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщают в СК России.
Напомним, накануне бригада медиков выехала на вызов в одну из многоэтажек Зеленодольска. Их встретила 38-летняя женщина, которая была нетрезва. Она ударила одного из фельдшеров локтем по голове и выгнала медиков из квартиры.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, после инцидента фельдшер обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД по Зеленодольскому району РТ.
Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.
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