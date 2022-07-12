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Общество
12 июля 2022  02:18
Наталья Рыбакова

После модернизации судно «Владимир Усков» введут в эксплуатацию в Казани

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12 июля в Речном порту Казани пройдет торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию научно-исследовательского судна «Владимир Усков».

Судно было построено в 2005 году по заказу «Аздонрыбвода» как рыбоохранное и эксплуатировалось до 2010 года. В 2011 году теплоход передали Азово-Черноморскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» в Ростове-на-Дону для переоборудования в научно-исследовательское судно. С 2012 - 2017 годы оно работало в Таганрогском заливе и акватории Азовского моря, сообщает пресс-служба госкомитета РТ по биоресурсам.

За этот год теплоход модернизировали, доукомплектовав его научным оборудованием. Теперь перед учеными Татарского филиала ВНИРО открываются новые возможности по исследованию водных биоресурсов на водоемах Средней Волги.

#речной порт
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