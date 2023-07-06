Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После модернизации Дом работников образования Казани проводит в 5 раз больше мероприятий
После модернизации Дома работников образования Казани число проводимых ежегодно мероприятий увеличилось с 30 до 147, рассказала директор общественного центра Руфина Раззакова. Она отметила, что изменилась и сама концепция учреждения и теперь наряду с культурными проектами здесь также организован большой образовательный блок. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.
«Мы провели стратегическую сессию с педагогами города и спросили у них, каким они хотят видеть наш дом. Исходя из предложений и ответов, которые мы получили, мы внесли в нашу концепцию изменения <...> Количество участников с 4,6 тыс. выросло до 6,3 тыс. Учреждение работает и для молодых педагогов, и для ветеранов педагогического труда. Для информирования учителей о мероприятиях была создана группа „ВКонтакте“», – рассказала она мэру Казани Ильсуру Метшину.
Градоначальник лично осмотрел здание, ознакомился с проектами, которые здесь реализуют. Он предложил работникам центра сосредоточиться не только на мероприятиях, которые сплачивают команду и педагогическое сообщество, но и приглашать экспертов, которые могут поделиться с ними своим богатым опытом.
«Очень важно, что вы не только расширили цели вашего дома, и теперь он открыт для разной целевой аудитории, но и сохранили традиции, которые были заложены здесь на протяжении десятилетий», – подчеркнул Метшин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»