После модернизации Дом работников образования Казани проводит в 5 раз больше мероприятий

Фото: пресс-служба мэрии Казани

После модернизации Дома работников образования Казани число проводимых ежегодно мероприятий увеличилось с 30 до 147, рассказала директор общественного центра Руфина Раззакова. Она отметила, что изменилась и сама концепция учреждения и теперь наряду с культурными проектами здесь также организован большой образовательный блок. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

«Мы провели стратегическую сессию с педагогами города и спросили у них, каким они хотят видеть наш дом. Исходя из предложений и ответов, которые мы получили, мы внесли в нашу концепцию изменения <...> Количество участников с 4,6 тыс. выросло до 6,3 тыс. Учреждение работает и для молодых педагогов, и для ветеранов педагогического труда. Для информирования учителей о мероприятиях была создана группа „ВКонтакте“», – рассказала она мэру Казани Ильсуру Метшину.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Градоначальник лично осмотрел здание, ознакомился с проектами, которые здесь реализуют. Он предложил работникам центра сосредоточиться не только на мероприятиях, которые сплачивают команду и педагогическое сообщество, но и приглашать экспертов, которые могут поделиться с ними своим богатым опытом.

«Очень важно, что вы не только расширили цели вашего дома, и теперь он открыт для разной целевой аудитории, но и сохранили традиции, которые были заложены здесь на протяжении десятилетий», – подчеркнул Метшин.