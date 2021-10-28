После многодневного застолья татарстанец стащил у соседа ТВ-приставку, но был пойман

Днем к сотрудникам Росгвардии в Пестречинском районе поступил сигнал от участкового полиции, которые попросили помочь найти и задержать подозреваемого в краже из квартиры одного из домов по улице 65 лет Победы.

На месте стражей порядка встретил 45-летний нетрезвый мужчина. Он рассказал, что он вышел ненадолго из квартиры, а когда вернулся не обнаружил на подоконнике ТВ-приставку. Мужчина предположил, что похитителем может быть его сосед, с которым они в течении нескольких дней устраивали посиделки.

Росгвардейцы наведались к соседу. В комнате на стуле они нашли такую же приставку, как и похищенная у соседа. 33-летний мужчина во всем сознался и сказал, что стащил оборудование, пока приятеля не было дома.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Кража».

